Tuttosport – Bari nel caos per il focolaio Covid

E’ una situazione surreale quella che sta vivendo il Bari Calcio per il focolaio Covid che si è sviluppato in squadra, con 9 positivi. Ecco cosa scrive Tuttosport in merito.

“Bari nel caos per il Covid. Il Covid rende arduo l’avvio di stagione del Bari, la squadra resta in ritiro in Trentino Alto Adige sino al 31 luglio, saltata l’amichevole con la Settaurense, a rischio quelle con la Primavera del Verona e il Legnago. Il club in accordo con la Apss di Trento che ha predisposto tre mezzi specifici per il trasporto protetto dei pazienti Covid-19 che consentiranno ai 9 contagiati di raggiungere la sede scelta dagli stessi per trascorrere il periodo di isolamento obbligatorio previsto dal protocollo. Il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra non ha evidenziato nuovi casi nei soggetti già negativi e confermato due ulteriori positività fra quelli isolati”.

“Bari e il Covid, via dal ritiro i dieci contagiati” è invece l’apertura de La Repubblica – ed. Bari. Che ha poi aggiunto: “Il ritiro del Bari perde 10 protagonisti, nel nome della tutela della salute collettiva e della speranza di una seconda settimana di lavoro a Lodrone di Storo, in Trentino, caratterizzata da maggiore serenità. Nella mattinata di ieri i giocatori risultati positivi al Covid hanno lasciato la struttura che ospita il gruppo squadra, dove erano già isolati dal momento dell’esito dei tamponi, a bordo di tre automediche private noleggiate dal Bari”.