Su Ounas un club della Ligue 1 oltre alla serie A

Ieri contro la Pro Vercelli a tratti si sono viste alcune giocate di Ounas, compreso un colpo di tacco e un palo, pezzi che indubbiamente sono del suo repertorio. Il franco-algerino, secondo ilmattino.it, ha diverse richieste dalla serie A, ma piace anche nella Ligue 1. In modo particolare al Marsiglia, dove ritroverebbe come ex compagno di squadra Arek Milik. Spalletti dirà la sua per quanto concerne su Ounas, ma le pretendenti non mancano di certo.

La Redazione