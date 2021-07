Ieri a Ferrara è stato reso noto il calendario completo del campionato di Serie B per la stagione 2021-22. Una novità importante quest’anno, come ha sottolineato Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, è il premio per il capocannoniere intitolato a Paolo Rossi. “Quello è stato il primo titolo importante che ha vinto – ha ricordato la moglie del campione scomparso, Federica Cappelletti – ne sarebbe stato felice. Per noi è un onore”.