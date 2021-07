Salernitana sconfitta in amichevole: ko di misura con il Gubbio

In campo per la terza amichevole la Salernitana cede di misura. I granata (per l’occasione in maglia biancoceleste) vengono sconfitti 1-0 dal Gubbio, squadra di Lega Pro. Fabrizio Castori mette in campo un 3-5-1-1, schierando anche gli ultimi arrivati Stefan Strandberg e Joel Obi. Michele Cavion è il trequartista alle spalle dell’unica punta Milan Djuric. Salernitana quasi mai pericolosa in avanti e che va in svantaggio al 20′ del primo tempo grazie ad un gol di Arena che beffa un incerto Belec. Nel secondo tempo, Castori toglie tutti i nuovi arrivati e schiera la squadra col 4-4-2 ma la musica non cambia. Granata sconfitti 1-0.

da TMW