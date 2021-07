Riapertura stadi – “Solo lo Stadium potrà garantire il 50% della capienza”

Il Governo ha dato l’ok alla riapertura degli stadi di calcio al 50% della loro capienza. In realtà, ciò sarà difficilmente attuabile. Nella stragrande maggioranza degli impianti, il tutto si ridurrà a circa il 33%. Spiega Tuttosport: “Il decreto infatti, prevede ‘il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro’. Il problema è che negli stadi italiani i seggiolini sono molto vicini. Quindi, per mantenere i tifosi a un metro l’uno dall’altro, bisognerà lasciare due posti vuoti, non uno solo. Questo porta a un’occupazione effettiva del 33%. Vale per San Siro, Olimpico, Franchi, San Paolo. Tra le grandi, solo la Juventus potrà garantire il 50% della capienza grazie alle sedute più larghe dell’Allianz Stadium, non a caso l’unico moderno e costruito recentemente”