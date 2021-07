Riapertura stadi, Marotta: “Sì al Green Pass, no al metro di distanziamento”

L’argomento riapertura degli stadi tiene banco, tra green pass e distanziamento sociale ed eventuali percentuali. All’ Ansa ne parla anche l’AD dell’ Inter, Beppe Marotta:

“Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti. Con il distanziamento la capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione provocherebbe un danno considerevole alle casse dei club. Pur apprezzando la decisione sulla riapertura, cerchiamo di lavorare tutti insieme per rendere gli stadi più sicuri e vivibili, senza perdere di vista gli introiti. Nelle ultime ore si è parlato tanto di questo argomento. La cosa più importante è la tutela della salute dei cittadini e dei tifosi. Prendo atto della decisione delle autorità governative che hanno stabilito la riapertura degli stadi al 50% della loro capienza, in realtà bisogna fare un ragionamento ulteriore. In quasi tutti gli impianti italiani, utilizzando i parametri che sono stati proposti dal Governo, la capienza verrebbe ridotta ulteriormente al 25/30%. Questa situazione – sottolinea – provocherebbe un danno economico considerevole alle casse dei club. So che il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, si sta prodigando in questi giorni per venire incontro a questa esigenza delle società”.