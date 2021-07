Napoli-Insigne, c’è una soluzione che non farebbe felice nessuno

Il Napoli e Insigne, al momento non si sono incontrati, però c’è il gelo tra le parti, visto che nessuno ha fatto la mossa per avvicinarsi. A Castel di Sangro previsto il famoso faccia a faccia, dove si chiariranno e cercheranno di venirsi incontro. La sensazione è che non ci sono le pretendenti per il capitano del club azzurro, però al tempo stesso potrebbe anche non accettare la proposta del Napoli. AdL, come riporta ilmattino.it, farà di tutto per fargli un contratto a vita, però il 10 dell’Italia resterebbe fino alla scadenza e questo non farebbe felice nessuno. Prima l’incontro e poi si capiranno le vere intenzioni.

La Redazione