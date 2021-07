L’Inter vuole Petagna, ma in prestito. La risposta del Napoli

Il mercato del Napoli sembra non voler decollare, ma i nomi in uscita sono sempre gli stessi, tra questi pare non esserci quello di Andrea Petagna, nonostante le richieste. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, l’Inter è fortemente interessato al centravanti, ma lo vorrebbe in prestito, al massimo con diritto di riscatto. Il Napoli ha detto no, non ha nessuna intenzione di togliersi il giocatore, che a questo punto, con Mertens infortunato, potrebbe essere importante.