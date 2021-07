Koulibaly-PSG, si attendono notizie da Leonardo

Il Napoli non ancora attivissimo sul mercato, ha più volte ribadito che tutti i giocatori sono cedibili, come anche Kalidou Koulibaly. Ma De Laurentiis lascerebbe partire il centrale solo a cifre importanti, per Kalidou da 50 milioni a salire. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il suo agente Fali Ramadani, sta ancora sondando il terreno col PSG, nonostante l’arrivo di Sergio Ramos. “Il club azzurro resta in attesa di notizie sul fronte Koulibaly: qualche giorno fa Ramadani, il manager di Kalidou, ha incontrato il Psg per sondare il terreno e provare a capire se esistono i margini di un affaire nonostante l’acquisto di Sergio Ramos, e ciò significa che tanto il giocatore quanto De Laurentiis attendono evoluzioni targate Leonardo”.