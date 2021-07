Il 19enne attaccante brasiliano del Santos, Kaio Jorge non è più tra i desideri del Napoli, che si è defilato, lasciando in corsa solo Juventus e Milan, come riportato da Tuttosport. Il presidente del club brasiliano ha fatto sapere di aver ricevuto un’offerta dall’Italia per il giocatore in scadenza di contratto a dicembre, ma non ha detto da quale club.