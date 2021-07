Infortunio Demme, è allarme centrocampo: due profili esaminati

L’infortunio occorso ieri a Diego Demme, di cui si aspettano ulteriori esami per determinare con certezza i tempi di recupero, ma si parla di lungo stop, fa scattare l’allarme centrocampo in casa Napoli. Si era alla ricerca di un centrocampista, adesso potrebbero servirne addirittura due. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Il centrocampo, visto anche l’addio di Bakayoko, era già sotto osservazione in chiave mercato, l’infortunio di Demme scopre ancora di più la mediana in attesa del rientro di Fabian Ruiz che sarà convocato per la sfida contro il Bayern Monaco. Zakaria del Borussia Monchengladbach e Koopmeiners dell’Az Alkmaar sono i profili più graditi”.