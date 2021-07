Il Napoli crea l’asta per Tutino, piano per arrivare ad Emerson Palmieri

Il Napoli ha il pallino del terzino sinistro, in modo particolare Emerson Palmieri. Per questo che vuole scatenare l’asta di mercato per Gennaro Tutino. Sul classe ’96 ci sono Parma e Salernitana, il club azzurro chiede intorno ai 10 milioni in tutto. Sul laterale italo-brasiliano, la situazione è sempre la stessa, il Chelsea chiede 20 milioni e l’ingaggio è sui 3,5 milioni. L’obiettivo sarebbe prenderlo in prestito secco, come per Bakayoko, ma che il giocatore non rinnovi per un altro anno. In alternativa ci sarebbe Sergio Oliveira, ma costa sui 15 milioni, troppi per le casse sociali del Napoli.

La Redazione