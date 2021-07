Gazzetta – Lo stop di Demme sarà lungo, due mesi nella migliore delle ipotesi

Ieri Diego Demme, centrocampista del Napoli, è dovuto uscire dopo il primo quarto d’ora di gioco nell’amichevole contro la Pro Vercelli, per un brutto intervento ricevuto. Gli esami effettuati hanno riscontrato un trauma contusivo-distorsivo di secondo/terzo grado al ginocchio. I tempi di recupero, quindi, non saranno brevi purtroppo, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

“Lo stop di Diego sarà lungo, almeno due mesi. Tutto a causa di un brutto intervento da dietro di Gianmario Comi (figlio dell’ex granata Antonio) dopo un quarto d’ora di un’amichevole – si fa per dire – contro la Pro Vercelli. Ancora c’è una speranza che i legamenti interessati del ginocchio destro non siano rotti e dunque da operare. In quel caso ci vorrebbero sei mesi. E ciò imporrebbe un ulteriore intervento di mercato”.