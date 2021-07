Dimaro, l’allenamento “post amichevole”: ultima mattina

11, 00 – Ad uno ad uno anche gli ultimi azzurri rimasti in campo rientrano. Ultimissimo mister Spalletti. Tra gli applausi del pubblico lui mostra l’ormai famosa maglia con la pettorina che recita: “Sarò con te…” Ciao Dimaro, appuntamento a Castel di Sangro.

10.57 – Bella girata in porta di Gaetano che si merita gli applausi di Spalletti

10.50 – Zielinski lascia il campo e firma qualche pallone che gli viene lanciato dagli spalti

10.48 – Restano in campo Malcuit, Manolas, Zanoli, Gaetano, Costa, Ciciretti e Machach per una fase di fraseggio per poi andare a verticalizzare per il tiro

10.40 – Uscendo dal campo Koulibaly e Luperto autografano magliette e palloni

10.35 – Manolas, Zielinski e Malcuit proseguono nel lavoro atletico con corsa ed allunghi

10.30 – Dopo una corsa leggera defaticante, alcuni azzurri rientrano negli spogliatoi, altri si cimentano in calci dalla distanza

10.20 – Si rivede in campo Tutino che era stato “fuori” per fastidi muscolari

10.15 – Guardando gli atleti si nota che manca all’ appello Osimhen. Per Zielinski, Manolas e Malcuit, serie di allunghi. I due difensori non hanno preso parte all’amichevole di ieri.

10.10 – Si ritorna sul terreno di gioco per una leggera corsa

9.45 – Cominciano ad entrare in campo gli azzurri e si dirigono verso la palestra

-Si prevede una seduta di allenamento “leggera” vista la gara di ieri. Si attende la squadra in campo anche per salutare gli azzurri giunti a quello che si potrebbe definire l’ultimo giorno di scuola.