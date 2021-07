Da Fabian Ruiz a Di Lorenzo, la situazione delle cessioni in casa Napoli

Il Napoli sa che non mancano i giocatori della rosa che piacciono alla concorrenza e ilmattino.it aggiorna in tempo reale. Su Fabian Ruiz, ci sono sempre come estimatori Real Madrid e Barcellona, ma a causa delle restrizioni economiche non possono arrivare alle richieste del club azzurro. Su Manolas invece c’è il problema dell’ingaggio, oltre i 4 milioni. Per quanto concerne Dries Mertens, invece piace negli Usa, dovesse arrivare una proposta allettante, il belga la valuterebbe. Infine Giovanni Di Lorenzo, c’è l’interessamento dell’Atletico Madrid, ma il Napoli lo considera incedibile, anzi fondamentale nel progetto del club e di Luciano Spalletti.

La Redazione