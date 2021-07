Corriere dello Sport: per Koulibaly sondaggi presso il Paris Saint Germain

È vero che magari non parte in prima linea, e magari è anche vero che la prospettiva di lanciarsi in una nuova sfida con i campioni d’Italia lo stimolerebbe, ma allo stato attuale l’idea che Petagna possa fare le valigie è stata categoricamente esclusa dal Napoli. Per il resto, il club azzurro resta in attesa di notizie sul fronte Koulibaly: qualche giorno fa Ramadani, il manager di Kalidou, ha incontrato il Psg per sondare il terreno e provare a capire se esistono i margini di un affaire nonostante l’acquisto di Sergio Ramos, e ciò significa che tanto il giocatore quanto De Laurentiis attendono evoluzioni targate Leonardo. Sul fronte delle uscite, altro nome caldo è quello di Tutino: Parma e Salernitana sono testa a testa.

Fonte: CDS