Corriere dello Sport: L’Inter vorrebbe Andrea Petagna…

L’Inter vuole Andrea Petagna. Anzi lo vorrebbe in prestito, al massimo con diritto di riscatto: il Napoli, però, non è per niente d’accordo. Nada. Niente da fare: il club ha bloccato la partenza dell’attaccante, del centravanti che in questo momento ha un ruolo fondamentale considerando l’infortunio di Mertens e anche le prospettive future. Sì: perché Dries non sarà disponibile prima di ottobre, ne avrà un bel po’ insomma, e tra l’altro come accadeva anche un anno fa può giostrare alle spalle della punta, da trequartista. E ciò significa che nel ruolo di centravanti, le certezze di Spalletti si chiamano Osimhen e Petagna. Appunto.

Fonte: CDS