CALCIO FEMMINILE – Goleada della Juventus di Montemurro contro il Birkirkara

La Juventus Women, vincitrice di ben 4 scudetti di fila, vuole continuare a far bene in Italia e provare a convincere in Women Champions. Le bianconere di coach Montemurro questo pomeriggio dilaga 12-0 contro le maltesi del Birkirkara. Nella prima frazione a segno con Cernoia. A seguire la goleada con i gol di: Girelli dal dischetto, Caruso, doppietta di Boattin, Bonansea e autorete di Farrugia. Nella ripresa le reti del neo acquisto Bonfantini, doppietta di Staskova, Zamanian e infine ancora in gol Girelli.

La Redazione