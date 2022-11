CALCIO FEMMINILE – Da oggi inizia la stagione del Napoli di Pistolesi. Amichevole di lusso contro l’A.s. Roma

Il Napoli Femminile è pronto a partire: la nuova stagione entrerà nel vivo oggi con il raduno della squadra all’Hotel dei Gigli di Nola. Calciatrici e staff si sottoporranno a tamponi ed esami sierologici per poi scendere in campo per le prime sedute di allenamento che si terranno a Casamarciano, nuovo quartier generale del club. Dal 31 luglio il Napoli Femminile sarà in ritiro a Rivisondoli (Aq), dove domenica 1 agosto alle ore 17 le azzurre affronteranno la Roma in una prestigiosa amichevole. In Abruzzo andranno in scena anche tre convegni organizzati dal Napoli Femminile su tematiche di attualità del mondo del calcio e la presentazione della squadra, prevista per la serata del 12 agosto. In ritiro con la prima squadra ci saranno anche De Biase (rientrata dal prestito alla Torres) e le giovani Botta, Ferrara, Penna e Zavarese, protagoniste lo scorso anno con la Primavera.

Factory della Comunicazione