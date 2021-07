Ufficiale – Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore del Tottenham

E’ in partenza per Londra, l’ormai ex atalantino, Pierluigi Gollini. Il portiere sta per cominciare la sua nuova avventura in Premier, con la maglia del Tottenham. A rendere la notizia ufficiale, il comunicato dello stesso club inglese: “Siamo lieti di annunciare la firma del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta in prestito stagionale, con un’opzione per rendere permanente il trasferimento. Nato a Bologna, Pierluigi, 26 anni, ha giocato nelle giovanili del Verona e del Manchester United prima di tornare a Verona per esordire in Serie A nel settembre 2014. Ha giocato 27 volte la stagione successiva, 2015/16, fino al trasferimento all’Aston Villa nel luglio del 2016”.