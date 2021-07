UFFICIALE: le prossime due partite amichevoli del Napoli saranno in Pay Per View

Le prossime due partite amichevoli del Napoli, di preparazione pre-campionato, quella contro il Bayern Monaco in Gemania e quella contro il Wilsla Cracovia in Polonia, saranno in Pay Per View, cioè si dovranno acquistare.

La Redazione