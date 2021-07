Serie A, stadi – Al 50% e solo con Green Pass: club scontenti

Una boccata d’aria, forse. A quanto pare non è ancora abbastanza. Per discuterne ancora, lunedì ci sarà l’assemblea e bisognerà discutere in maniera dettagliata le linee guida da seguire in vista della prossima stagione. Prima di tutto “decidere” come gestire il ritorno dei tifosi negli stadi. La capienza, stabilita al 50% non soddisfa i club di Serie A. L’accesso allo stadio sarà consentito solo agli spettatori muniti di Green Pass, di conseguenza i club dovranno dotare, dalla prima di campionato, di smartphone ogni addetto ai varchi per filtrare gli ingressi. Si richiederà di esibire il codice del “green pass” oltre a biglietto e carta d’identità. A riportarlo è La Stampa.