Sei cessioni quasi certe per il tesoretto che servirà per Emerson

Il Napoli punta sempre al giocatore che vuole Spalletti, Emerson Palmieri, ma il Chelsea non cede di un centesimo dai venti milioni chiesti. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport oggi, sarebbero sei i partenti del Napoli, che potrebbero formare il tesoretto che serve per Emerson. In primis Tutino e Ounas, il primo chiesto da Salernitana e Parma, il secondo da Venezia e Torino, ma anche dall’OM. Poi c’è Contini, il terzo portiere che non ha accumulato alcuna presenza in azzurro e che vorrebbe andare a giocare altrove. Luperto e Gaetano poi, sicuramente ritorneranno in prestito. Infine Palmiero, che di certo andrà in prestito anche lui.