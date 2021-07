Olimpiadi – Covid, sei atleti azzurri in quarantena a Tokio

A Tokio sono partite ieri le Olimpiadi 2020, ma il Covid, che già si era presentato nei giorni precedenti, sembra non volersi arrestare, nonostante l’ isolamento degli atleti. “Sono sei gli atleti italiani (di pugilato, tuffi e skateboard) che sono in quarantena al villaggio olimpico. Tutti erano stati in contatto con il giornalista positivo al coronavirus. Il cronista free lance aveva viaggiato su un volo partito da Roma Fiumicino a bordo del quale c’era anche la nazionale maschile di basket di Meo Sacchetti e la squadra di ciclismo”.

I sei atleti azzurri (ai quali si aggiungono sette dirigenti) messi in quarantena oggi al Villaggio olimpico per le procedure governative giapponesi sono in isolamento ma continuano ad allenarsi e la loro situazione non pregiudica la partecipazione alle gare. La decisione delle autorità sanitarie giapponesi, che è stata comunicata al Comitato organizzatore e poi al Coni, è la conseguenza del «close contact» in aereo il 18 luglio scorso con un giornalista italiano trovato positivo al Covid.

