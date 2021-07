Il Napoli ha reso noto più volte che tutti i giocatori azzurri sono tutti sul mercato, come Fabian Ruiz e Manolas. Per il primo le difficoltà economiche della Liga sono note, ed è questo il freno per Real Madrid e Barcellona. Per Kostas Manolas, l’ostacolo è più impegnativo invece, e di pretendenti ne ha molte. Il greco ha un ingaggio intorno ai 4 milioni a stagione, e questo scoraggia molte pretendenti.

Il Mattino