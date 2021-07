Koulibaly, il Napoli ha fissato il prezzo: al di sotto non se ne parla neanche

Sicuramente le cifre delle passate stagioni sono improponibili, ma lo sono anche quelle proposte adesso. Il Napoli non svende Koulibaly, per cui non ascolterà neppure le proposte al ribasso che arrivano al momento. Il club ha fissato il prezzo del difensore senegalese. KK ha una valutazione di circa 65 milioni di euro. Secondo quanto scrive Il Mattino l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, ha voluto un chiarimento sulla valutazione del giocatore proprio per tessere eventuali trattative. Con questo prezzo fissato dal Napoli, è ovvio che risultano rispedite al mittente e non ci si può neanche sedere a discutere offerte come quella del PSG che metteva sul piatto 35 milioni. Il Napoli sa di non poter ambire ai 90-100 milioni di un paio di stagioni fa, ma non ha bisogno di svendere e non lo farà.