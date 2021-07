Insigne incontrerà prima Spalletti, a lui spiegherà le intenzioni sul suo futuro

Le vacanze per Lorenzo Insigne sono quasi finite, ed è tempo di dialoghi, perchè la priorità per il Napoli adesso è capire se il suo rinnovo ci sarà o meno. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, però il capitano azzurro incontrerà prima Spalletti, al quale spiegherà le sue intenzioni in merito al suo futuro. Ma con ADL è solo questione di tempo, a Castel di Sangro sarà inevitabile confrontarsi e chiarire una volta per tutte la situazione. Insigne vorrebbe un adeguamento dell’ingaggio, o avere libertà nella gestione degli sponsor, De Laurentiis invece l’adeguamento vorrebbe farlo al ribasso.