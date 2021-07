Il Napoli lavora per la cessione di Ounas, due club di A interessati

Il mercato, in casa Napoli, pare sia fermo, ma come detto in precedenza, prima delle eventuali entrate, dovranno compiersi delle uscite. Mentre si lavora alla cessione di Gennaro Tutino, c’è un altro calciatore che interessa qualche club di serie A. Adam Ounas è nelle mire di Venezia e Torino. Il club azzurro sta cercando di formalizzare la cessione dell’ esterno algerino e oltre alle due squadre italiane, pare che per lui si sia mosso anche il Marsiglia, che ha effettuato i primi sondaggi per comprendere la fattibilità dell’affare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.