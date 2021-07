Giuntoli spera di ricavare il massimo dal “duello” a due per Tutino

La priorità è il terzino sinistro, alias, attualmente, Emerson Palmieri. Per arrivarci occorre cedere. E visto che richieste per i cosiddetti big pare non essercene, o quantomeno non essere ritenute all’ altezza, il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, spera di poter mettere qualcosa da parte, utilizzando le carte a sua disposizione. Vorrebbe dare vita ad una sorta di asta tra Parma e Salernitana per la cessione di Tutino. L’intenzione sarebbe quella di arrivare a 10 milioni di euro, cifra da poter poi utilizzare per arrivare, come detto in precedenza, al difensore del Chelsea. A riportarlo è Il Mattino.