Gazzetta – L’amministrazione comunale di Napoli ha rischiato di…bestemmiare Diego

Alla fine l’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona non si farà più il 29 luglio. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, l’amministrazione comunale ha rischiato di…bestemmiare Diego senza club, senza pubblico, senza vecchi compagni. “Gli strascichi resteranno, perché certi comportamenti istituzionali non sono stati felici e – nonostante dal municipio minimizzino – ci sono due ricorsi al Tar di partecipanti (erano 9 in tutto) al bando promosso dal Comune in crowdfunding per scegliere una statua. Bando poi non rispettato nell’assegnazione. E così, non si sa dove sarà posta la statua donata dall’artista Mimmo Sepe, mentre De Laurentiis continua nel suo progetto, in collaborazione con Stefano Ceci, storico amico di Maradona”.

