G. Mazzucchiello, avvocato: “Per l’iniziativa, l’adesione di Krol è stata entusiasta”

A “Punto Nuovo Sport Show”, l’avvocato Giuseppe Mazzucchiello:

“Lunedì ci sarà un evento per presentare l’iniziativa Sport in Sicurezza con l’Associazione Valore Uomo. Un convegno che nasce per rafforzare una convinzione: esercitare solo in sicurezza un’attività essenziale, primaria e necessaria della vita di ciascuna persona, in specie se nell’età dello sviluppo come è lo sport. Abbiamo chiesto a Rudy Krol di dare una mano a questo progetto con l’Associazione Valore Uomo, i genitori devono sapere che quando i loro figli fanno sport devono essere tutelati: l’adesione di Krol è stata entusiasta. Il Napoli? Parliamo di una fede, si nasce già da queste parti con la fede napoletana. Io la ostento la mia fede azzurra. Vivremo un campionato strano, sperando che il covid allenti la morsa attraverso i vaccini. Abbiamo questo buco sulla corsia sinistra di riempire e speriamo che il presidente riesca a trovare il giocatore giusto perché il Napoli ne ha bisogno. Se Spalletti riuscirà a ritrovare l’entusiasmo di qualche anno fa, non credo che il Napoli disputerà un brutto campionato, anzi. Il pubblico è, come sempre, fondamentale: soprattutto per il Napoli. Krol? Ama il contatto con la gente di Napoli, se potesse verrebbe a vivere a Napoli. È stato Krol a costruire un primo pezzo del Napoli scudettato, soprattutto dopo la gara maledetta col Perugia. È lì che Ferlaino decise di costruire una squadra attorno ad un campione e non prendere solo una stella in un contesto di giocatori di livello più basso”.

Fonte: Radio Punto Nuovo