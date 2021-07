Dimaro/Folgarida: ore 17,30, amichevole Napoli – Pro Vercelli, le formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

La formazione ufficiale del Napoli: : Contini, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Ounas, Zedadka, Osimhen.

Questo pomeriggio alle ore 17,30 allo stadio Comunale di Carciato, il Napoli giocherà la seconda e ultima amichevole contro la Pro Vercelli in terra trentina. Per gli azzurri sarà un test importante, contro un buon avversario, che milita in serie C, allenato da Beppe Scienza. Si valuterà anche la condizione fisica dei giocatori partenopei e poi domani mattina allenamento e poi partenza. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

