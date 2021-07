RIVIVI IL LIVE – Spalletti: “Mai allenato uno forte come Koulibaly, per Dries il posto si trova”

20.12 – Tra i saluti e i ringraziamenti di rito, si conclude la conferenza stampa e la parte di ritiro che il Napoli svolge in Trentino.

20.10 – “Ci sono dei ragazzini che mi garbano. Da Zedadka, che per me è un esterno alto, a Folorusnho a Zanoli, Possono ambire al salto di qualità”

20.09 – Elmas e Petagna hanno lavorato moltissimo. Tengono a far bene, anche a nascondere qualche dolorino, visto che c’è il nuovo mister. L’essenziale è che non si siano fatti male. Questa amichevole è servita per valutare alcune valutazioni, soprattutto diversi ragazzi”

20.07 – “De Laurentiis è una persona attenta a tutto. La situazione va monitorata, ma questa deve rimanere una squadra forte perchè incontrerà squadre forti. Ce ne sono 7 al nostro livello, occorre una rosa che tenga botta.”

20.05 – “Dal punto di vista umano questo gruppo mi piace moltissimo. Disponibili a venirsi in contro. E direi anche che sono convinti di essere forti. Bisogna migliorare, certo, soprattutto nei dettagli, ma la disponibilità c’è, soprattutto per la maglia. Ed è una maglia che bisogna imparare ad indossare anche quando non si è in campo.”

20.00 – “Fabian, secondo me, può giocare dappertutto, io voglio un centrocampo che palleggi, poi, ovviamente dipende dagli avversari. Lobotka, oggi, ha fatto la mezzala e quando è uscito Demme, ha giocato da play basso. Ha fatto una buona gara. Mertens lo vedo punta o sottopunta, ma diciamo che per uno come Dries il posto si trova, o glielo crei. Lozano per natura preferisce giocare a destra, ma spesso si trova ad entrare dentro con il piede naturale. Noi quello che dobbiamo evitare è di fare un minestrone.”

19.58 – “Non mi incateno sol per Koulibaly, mi incateno per tutti. La squadra mi piace, vorrei restasse così. Ovvio che Koulibaly lo vorrei con me, non ho mai allenato un giocatore così forte, forte sia in campo che fuori. Ha la sua storia scritta addosso e la porta con sè.”

19.56 – “Buona partita, i calciatori l’hanno interpretata bene. Mi è piacito atteggiamento e comportamento”. Durante la gara c’è stato l’infortunio di Demme, l’argomento viene ovviamente toccato subito da mister Spalletti. “Il ragazzo sente dolore, si è creato un ematoma, aspettiamo domani per valutare attraverso gli esami meglio la situazione Noi, ovviamente ci imponiamo di pensare positivo.

19.55 – Inizia la conferenza stampa

Questa sera, alle ore 20.00, nel post partita di Napoli-Pro Vercelli, Spalletti interverrà in conferenza stampa, dall’interno del Teatro di Piazza Madonna della Pace, a Dimaro-Folgarida per fare un primo bilancio del ritiro degli azzurri. Una breve analisi del match amichevole, con accenni anche a livello di mercato. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

