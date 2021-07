Boxe Internazionale: ITALIA vs Transilvania. 1°Memorial Pietro Cremonese

Boxe Internazionale svolto a Caserta, nel Rione Vanvitelli. Match che ha visto l’Italia contro la Transilvania (RO), nel 1° Memorial Pietro Cremonese, il 23 luglio 2021 alle ore 20.30.

La rappresentativa italiana ha vinto per 8 incontri a 1, in varie categorie, di seguito riportate (in grassetto i vincitori):

Di Spazio vs Grana – Schoool-Boy 57 kg;

vs Grana – Schoool-Boy 57 kg; Ilica vs Lucas – Junior 48 kg;

vs Lucas – Junior 48 kg; Elbouciri vs Pop – Junior 56 kg;

– Junior 56 kg; Bousandra vs Szucs Istdan – Junior 65 kg;

vs Szucs Istdan – Junior 65 kg; Muka vs Ile – Junior 60 kg;

vs Ile – Junior 60 kg; Di Blasio vs Terec – Junior 68 kg;

vs Terec – Junior 68 kg; Leone vs Demetro – Youth 80 kg;

vs Demetro – Youth 80 kg; Nacca vs Nagy Istvan – Elite 56 kg;

vs Nagy Istvan – Elite 56 kg; Fatone vs Cimpean – Elite 64 kg;

Manifestazione di Boxe voluta fortemente dalla Sig.ra Veronica, mamma di Pietro Cremonese, scomparso prematuramente, ed ex pugile, patrocinata dal Comune di Caserta e dalla Regione Campania.

Al termine della stessa ci siamo fermati a parlare con il maestro Giuseppe Perugino Jr, maestro delle “Fiamme Oro sezione Giovanile di Caserta”, il quale si è soffermato sul più giovane ovvero Francesco Di Spazio, dichiarandolo come un giovane promettente di questo sport. Infatti in un anno ha registrato una grande crescita dimostrando e facendosi rispettare anche in campo internazionale, nella sua categoria.

Ring montato per l’occasione sul Centro Sportivo Quartiere Rione Vanvitelli, gestito dall’ente Opes Caserta. Il giovane, Francesco Di Spazio, pugile casertano ha letteralmente giocato in “casa”, in quanto cresciuto nel Rione.

Ci sarà occasione di rivedere il ritorno di questo match in occasione del 20° Memorial Prisco Perugino “Un Campione mai dimenticato”, che si terrà il 25 luglio 2021 presso il Campo Caduti di Superga, sito in Viale dello Sport a San Prisco (CE).

A cura di Antonio Pisciotta

® Vietata la riproduzione senza la citazione della fonte

