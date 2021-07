Bando per scegliere la statua di Diego: due ricorsi al TAR

L’evento del 29 luglio non si farà, ma si continuerà a “chiacchierare” a a discutere sulla persona più amata e venerata in città e sulle manifestazioni per commemorarlo. Le iniziative hanno suscitato partecipazione ed anche problematiche. Due ricorsi al Tar, per esempio. Si legge su Gazzetta:

“Gli strascichi resteranno, perché certi comportamenti istituzionali non sono stati felici e – nonostante dal municipio minimizzino – ci sono due ricorsi al Tar di partecipanti (erano 9 in tutto) al bando promosso dal Comune in crowdfunding per scegliere una statua. Bando poi non rispettato nell’assegnazione. E così, non si sa dove sarà posta la statua donata dall’artista Mimmo Sepe, mentre De Laurentiis continua nel suo progetto, in collaborazione con Stefano Ceci, storico amico di Maradona”.