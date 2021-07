A fine anno una serie tv su Maradona, su Amazon Prime Video. Parla il regista

Andrà in onda a fine anno su Amazon Prime Video e distribuita in 240 nazioni, la serie tv biografica dedicata a Diego Armando Maradona. Il regista, Edoardo De Angelis, ne ha parlato a Il Mattino. “Ho cercato di ricreare le emozioni generate da Diego, è un errore considerarlo soltanto un calciatore. Napoli non crede in niente se non nei miracoli. Di fronte ad una realtà che è o triste oppure falsa, soltanto i miracoli sono veri e belli da vivere. Maradona ha incarnato uno di quei miracoli, la possibilità per una intera città, di realizzare un sogno”. CN24