Spalletti si “coccola” Elmas e Demme aspettando il rinforzo

Nell’edizione de Il Roma il giornalista Giovanni Scotto parla dei due centrocampisti del Napoli tanto apprezzati da Spalletti . Luciano Spalletti ha già parlato due volte dal ritiro di Dimaro. Con la presentazione a Castel Volturno le occasioni sono state tre in totale. E sempre il tecnico azzurro ha avuto modo di soffermarsi e di elogiare alcuni dei suoi giocatori. In verità parole dolci sono arrivati per tutti, ma il toscano non ha evitato qualche critica. In alcuni casi, invece, ci sono state solo lodi. In particolare, con Osimhen e Koulibaly

i due azzurri più “celebrati” dal nuovo allenatore sono stati i centrocampisti Demme ed Elmas. Spalletti ha fatto più di un discorso sull’importanza dei gocatori di qualità. Per lui è quella la “chiave di volta”, il segreto del successo. Più qualità c’è e meglio si può arrivare a ottenere risultati.

ELMAS. A quanto pare il centrocampista macedone è quello che, nel reparto, ha maggiormente colpito Spalletti. Eppure, il giocatore arrivato dalla Turchia con Ancelotti è ancora un incompiuto. La giovane età, 22 anni, lo sostiene, ma non ha ancora trovato continuità e fatica pure a centrare il suo ruolo preciso. Una situazione che si è presentata uguale anche in Nazionale. Agli ultimi Europei con la sua Macedonia ha giocato praticamente in tutti ruoli: mezz’ala, centrocampista interno, trequartista e pure seconda punta. Il feeling con il gol non gli manca e nemmeno la corsa, ma ora ha bisogno di trovare una sua dimensione stabile. Tuttavia la corsa e la duttilità sono state doti sufficienti a colpire Spalletti, che ritiene Elmas un giocatore utile che si può utilizzare in più circostanze. Non parte come titolare, ma l’allenatore durante questo ritiro di Dimaro si sta “divertendo” a fargli provare cose diverse. E la condizione conforta il giudizio positivo dell’allenatore, visto che nella prima amichevole contro l’Anaunia, Elmas è stato tra i più pimpanti. Per lui il gol (il primo della stagione) e anche una traversa: ma soprattutto una prestazione positiva. Ora toccherà a Luciano trasfomare elogi e complimenti in parte “già sentiti” in quella concretezza che il macedone ad oggi ha faticato dimostrare.