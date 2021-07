Spalletti esalta il “diamante” Elmas. La palla ora passa al macedone

La scorsa stagione per Elmas è stata davvero complicata, spesso in panchina, entrato solo nei minuti finali di gara e addirittura contro il Granada terzino sinistro. Il macedone ha voglia di rivalsa e le premesse a Dimaro sonno davvero confortanti. Il neo allenatore Luciano Spalletti durante la chiacchierata con i tifosi lo ha praticamente promosso: «Non è sempre un bene il saper far tutto, ma in questo caso siamo davanti a un qualcosa di eccezionale. Forse si basa troppo sulla sua corsa e resistenza e così perde un po’ di vista qualità e passaggi importanti. Il suo ruolo preciso è il centrocampista». Quindi dopo Koulibaly e Demme, ora anche Elmas ha avuto l’approvazione del mister di Certaldo. Ora il “diamante” ha voglia di sgrezzarsi, anche dopo un Europeo bello come esperienza, meno come prestazioni, perciò la palla passa a lui per meritarsi definitivamente un ruolo nella squadra.

La Redazione