SERIE B FEMMINILE – Faby Vecchione passa al Cittadella Women

Fabiana Vecchione IN GRANATA! L’ S.S.D.a.r.l. CITTADELLA WOMEN comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive per la stagione 2021-2022 della giocatrice Fabiana Vecchione. In prestito dalla Fiorentina, la classe 1999, è un attaccante dotata di estro e fantasia, nell’ultima stagione ha militato nel San Marino Academy in Serie A TIMVISION Femminile ed è scesa in campo 14 volte, (Pomigliano e Napoli le altre precedenti squadre in cui ha militato). Anche in granata troverà la sua ex compagna alle titane, Azzurra Corrazzi. Benvenuta Fabiana!

La Redazione