Serie A – Il 50% è una boccata d’aria che consente di respirare a metà!

Con il decreto legge varato ieri dal Governo e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, oltre ad aver previsto l’obbligo di Green pass dal 6 agosto per accedere agli eventi sportivi, sarà consentita (in zona bianca) capienza fino al 50 per cento all’aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. La Serie A avrebbe voluto “numeri più alti”, anzi puntava al 100% e si sarebbe accontentata del 75%. Questa è una boccata d’aria, ma relativa. Tant’è che, scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente Dal Pino potrebbe tornare a rivendicare un aiuto dal governo a stretto giro di posta, per far respirare i club in attesa della riapertura totale.