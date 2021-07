Ruotolo, giornalista: “L’unica operazione di mercato sarà il terzino sinistro”

Su Radio Marte, è intervenuto Guido Ruotolo, giornalista, ecco le sue parole: “Insigne? Lui è il capitano e ha la responsabilità di aver creato il caso. I suoi collaboratori hanno tirato fuori la storia dell’aumento, ufficialmente non c’è stata mai una sua dichiarazione. Mi sarei aspettato che facesse una dichiarazione di amore verso la città. Spalletti parla molto con i giocatori, spiega, concretamente fa capire come intende il gioco della squadra. Sono molto ottimista. Penso che saprà valorizzare giocatori che non hanno fatto bene con Gattuso: si è già visto un certo feeling con Lobotka. So che questo mercato non offrirà clamorosi passaggi di squadra, credo però che ci sarà un grande lavoro di ricostruzione delle squadre, utilizzando la forza lavoro che c’è. Maglie? Si cercherà di farle arrivare per la prima partita di campionato. Ha fatto l’imprenditore, ha investito dei capitali in questa situazione, forse pensava ci fosse più disponibilità. Penso che l’unica operazione di mercato sarà quella del terzino sinistro. Favorita per il campionato? Non credo ci sia”.