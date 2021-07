Real Madrid, Kerim Benzema positivo al Coronavirus

Lo stesso club spagnolo, attraverso una breve nota ufficiale, ha annunciato e comunicato che Karim Benzema è positivo al coronavirus. Al rientro dalle vacanze, nella giornata di ieri, il calciatore si è sottoposto ai test obbligatori che hanno confermato il suo “essere positivo”. I giocatore, come da regolamento, è ora in quarantena in attesa di ripetere i test e poter ritornare ad allenarsi per l’avvio della nuova stagiona agonistica.