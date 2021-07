Ramponi, Assessore allo Sport Dimaro: “I tifosi portano colore e calore”

Su Radio Marte, è intervenuta Nadia Ramponi, Assessore allo Sport di Dimaro-Folgarida, ecco le sue parole: “Sono alla mia prima esperienza amministrativa, ho conosciuto il Napoli in ritiro. Avevamo perplessità con il COVID-19 ma organizzandoci prima le cose sono state risolte. Stasera ci sono quasi 800 accrediti, la piazza sarà di fatto piena. Per chi volesse accreditarsi c’è il sito della Val di Sole. Non ho avuto il piacere ancora di conoscere De Laurentiis ma ci sarà sicuramente la possibilità. Il bilancio è positivo, i tifosi portano colore e calore. Diciamo che siamo rammaricati dal fatto che ora abbiamo fatto 10 giorni e non 20 ma è andato tutto benissimo”.