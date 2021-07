Primi contatti tra la Lazio e l’agente di Callejon: si può trattare

SE ne sta parlando molto in questi ultimi giorni. Far ritrovare a Maurizio Sarri il suo “vecchio” pupillo Callejon. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport i primi contatti tra la Lazio e l’agente dello spagnolo per sondare il terreno ci sono stati. La Fiorentina, dal canto suo, ha già aperto alla cessione in ottica del ringiovanimento della rosa portata avanti dal club con l’arrivo di Italiano, ma richiede 4 milioni di euro contro i 1,5/2 proposti da Lotito. Un accordo può essere trovato, mentre è molto più facile l’accordo che potrebbe trovare lo spagnolo con Tare, visto che l’ex Napoli sarebbe felicissimo di tornare ad allenarsi sotto la guida di Sarri.