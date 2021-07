Osimhen visto da Andrea D’Amico: “Potrebbe essere il suo anno”

Le parole dell’agente Andrea D’Amico a Radio Marte sul Napoli e soprattutto sulla punta nigeriana. “Osimhen? Può essere il suo anno, certo, ha già mostrato le sue grandissime potenzialità e lo staff tecnico del Napoli fa bene a proporgli esercizi specifici, avendo ancora grandi margini di miglioramento. Insigne? Dipende dalla alternative che avrà: se avrà offerte importanti potrebbe pensare di esigere un contratto importante, diversamente avrebbe meno potere contrattuale. La questione è aperta… l’effetto Donnarumma? Non sempre è positivo, non è solo positivo arrivare a parametro zero, si può anche rischiare, perchè non sai che stagione farai. Mi auguro che resti al Napoli”.