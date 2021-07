Mazzucchiello, avvocato: “Il calcio è importante per lanciare messaggi”

Su Radio Marte, è intervenuto Giuseppe Mazzucchiello, avvocato, ecco le sue parole: “Il convegno ‘Sport in sicurezza’? Sappiamo tutti che ci sono state tante morti bianchi, tanti eventi negativi e funesti nei ragazzi che non sapevano di avere una malformazione o un problema. Sono eventi rari ma accadono. Abbiamo tutti ancora davanti agli occhi la questione Eriksen, se avesse giocato in una categoria inferiore difficilmente avrebbe avuto quell’assistenza e si sarebbe salvato. Abbiamo organizzato questo evento per la tutela della persona con la Federico II, patrocinato dalla Regione Campania. Il calcio è un veicolo importante per lanciare messaggi, per spiegare cosa si deve e cosa non si deve fare. Il progetto serve per educare la società civile ma anche i genitori a essere consapevoli di quello che fanno. Bisogna avere la certezza che lo sport sia qualcosa di bello e non di triste. Serve una sorta di decalogo di comportamento, linee di condotta virtuose. Krol paradossalmente è stato parte dello Scudetto vinto da Maradona, ci ha fatto alzare l’asticella. Perdemmo uno Scudetto in una maniera sciagurata con un autogol di Ferrario, il portiere del Perugia parò di tutto. Forse venne l’acquolina in bocca a Ferlaino per comprare grandi giocatori”.