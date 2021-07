L’agente Fifa Andrea D’Amico: “Per ora non circola danaro ma solo scambi”

L’agente Fifa Andrea D’Amico è intervenuto in diretta in Marte Sport Live della sera, queste le sue parole sul mercato:

“Il mercato? Per ora è soporifero, ma qualcosina inizia a muoversi. E’ ancora lungo e credo che dopo Ferragosto possa decollare. Dipende anche dall’indice di liquidità dei club: se nessuno inizia a far circolare denaro non comincia il circolo virtuoso. Diciamo che per ora i club hanno pensato a cambiare tanti allenatori, sperando che che cambiando solo lo chef il menu sia diverso da quello precedente”