Insigne verso la fumata grigia…

Operazioni in entrata solo in prestito: con un obiettivo che appare ormai chiaro da tempo e si chiama Emerson Palmieri. Giuntoli insiste per il prestito secco, senza alcun accordo per il rinnovo e il Chelsea al momento non sembra disposto a trattare. Ma sembra più o meno il clima dello scorso anno per Bakayoko con la trattativa che venne sbloccata solo nel finale di mercato. Sarà così anche questa volta? Vedremo, di sicuro non ci sarà la voglia di prendere l’esterno sinistro a titolo definitivo. Lorenzo Insigne resta ancora un nodo che non è arrivato al pettine: l’incontro ci sarà presto ma non ci sono margini per intese immediate quindi è assai probabile che si arrivi al proseguimento del rapporto senza rinnovo. Ovvero, il calciatore potrebbe andare in scadenza. Tutino è in bilico tra Salernitana e Parma. Prossime ore decisive.

Fonte: mattino.it