Due “tesoretti” azzurri per arrivare all’obiettivo Emerson Palmieri

Il Napoli ha ormai fissato come obiettivo numero uno per il terzino sinistro Emerson Palmieri del Chelsea. Il giocatore ha già detto sì alla destinazione, anche perchè Spalletti lo ha allenato quando era alla Roma. Il problema semmai è il prezzo ovvero 20 milioni. Una soluzione, secondo il CdS, è quella di cedere alcuni calciatori per avere un tesoretto. I calciatori in questione sono: Tutino e Ounas. Per il classe ’96 ci sono Salernitana e Parma, mentre per il franco-algerino Torino e Venezia. Con una ventina di milioni si potrebbe arrivare all’italo-brasiliano.