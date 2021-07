Andrea D’Amico a Marte Sport Live della sera parla dell’ arrivo di mister Spalletti a Napoli:

“Spalletti? Lo vedo molto bene a Napoli, è un ottimo allenatore come esperienza, come persona, e anche per lo staff che ha. Devo dire che è proprio un ottimo acquisto anche per il nostro movimento italiano, del resto i nostri tecnici sono i migliori al mondo. Sono convinto che farà molto bene al Napoli”